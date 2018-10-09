Учёные: Дикие воробьи способны воспроизводить искусственную мелодию

До этого было известно, что детёныши животных воспроизводят при общении те же звуки, что и их сородичи, это несколько раз подтверждалось в лабораторных условиях. Однако учёные решили проверить способности диких воробьёв в природных условиях. В результате научные сотрудники впервые смогли обучить птиц воспроизводить искусственную мелодию, которая звучала из динамиков.Эксперимент проводился на канадском острове Кент в течение 5 лет. Биологи расставили 40 устройств, работающих на солнечных батареях, они воспроизводили звуки, отличающиеся от обычных песен. Учёные удивились, когда обнаружили, что 30 воробьиных особей сумели выучить новую мелодию, а также передали её будущему поколению.