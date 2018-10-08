Астроном объяснил вспышку активности метеорного потока Драконид
Астроном Александр Якушечин объяснил вспышку активности метеорного потока Драконид. К слову, она возможна в период с 7 до 9 октября, поскольку максимально близко к Солнцу будет проходить его прародительница – комета Джакобини-Циннера.
Название потока происходит от созвездия Дракона, где расположен радиант. Последний представляет собой точку на небе, откуда, по словам наблюдателей, выскакивают метеоры. В состав Дракониды входят мельчайшие частицы, отколовшиеся от кометы 21/р. Небесное тело было открыто в 1900 году. Частицы, попадая в земную атмосферу, вспыхивают, а потом постепенно сгорают. Период обращения кометы вокруг Солнца составляет 6,5 лет, диаметр ее ядра – 2 километра.
По словам астронома, 10-11 сентября нынешнего года комета Джакобини-Циннера, то есть максимально, насколько возможно, сблизилась со Звездой. Максимальная часть потока будет заметна в ночь на 9 октября. Обычно он считается невыразительным, но в 1052, 1985 и 1998 годах можно было увидеть в час до сотни метеоров. Не исключено, что подобное произойдет и в этом году.
Ранее астрономы рассказали, что любоваться звездопадом Ориониды можно будет до 7 ноября.
Название потока происходит от созвездия Дракона, где расположен радиант. Последний представляет собой точку на небе, откуда, по словам наблюдателей, выскакивают метеоры. В состав Дракониды входят мельчайшие частицы, отколовшиеся от кометы 21/р. Небесное тело было открыто в 1900 году. Частицы, попадая в земную атмосферу, вспыхивают, а потом постепенно сгорают. Период обращения кометы вокруг Солнца составляет 6,5 лет, диаметр ее ядра – 2 километра.
По словам астронома, 10-11 сентября нынешнего года комета Джакобини-Циннера, то есть максимально, насколько возможно, сблизилась со Звездой. Максимальная часть потока будет заметна в ночь на 9 октября. Обычно он считается невыразительным, но в 1052, 1985 и 1998 годах можно было увидеть в час до сотни метеоров. Не исключено, что подобное произойдет и в этом году.
Ранее астрономы рассказали, что любоваться звездопадом Ориониды можно будет до 7 ноября.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:20