В Татарстане семью из шести человек пытались отравить ртутью

После обеда в использованной посуде житель населенного пункта Альметьевск, а также его жена, племянник, дочь и двое внуков обнаружили шарики ядовитого металла. Кроме них, в доме пребывала 78-летняя мать хозяина. К слову, последняя обедала отдельно от семьи.Пока потерпевшие помещены под диспансерное наблюдений медиков. Планируется проведения химической экспертизы. Психолого-психиатрическое обследование предстоит пройти и матери хозяина дома.