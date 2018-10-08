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Ирина Агибалова передумала подавать в суд на Татьяну Африкантову

Бывшая участница прославленного телепроекта «Дом-2» Ирина Александровна Агибалова отказалась от претензий к Татьяне Владимировне Африкантовой, а также передумала подавать на коллегу по съемочной площадке в суд.

Ирина Агибалова передумала подавать в суд на Татьяну Африкантову

Не секрет, что год назад Ирина Александровна выиграла суд у Татьяны Владимировной. Африкантовой-старшей так и не удалось доказать свои слова о темном прошлом Агибаловой, поэтому она была вынуждена выплатить телебабушке моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей, а также оплатить судебные издержки и публично извиниться перед своей коллегой.

Как стало известно, Татьяна Владимировна лишь частично выполнила судебное решение. Вероятней всего, что именно поэтому, когда Африкантова-старшая в очередной раз начала «нападать» на Ирину Александровну, та задумалась о повторном обращении в суд. Стоит отметить, что вина родственницы Марины Африкантовой была бы отягощена неисполненным прошлым судебным решением, да и наказание могло бы оказаться куда суровее. Тем не менее, неожиданно Агибалова-старшая передумала.

Когда интернет-пользователи поинтересовались у Ирины Александровны, не планирует ли она все-таки подавать в суд на свою коллегу еще раз, телебабушка отреагировала весьма несдержанно и резко. Агибалова прошлась не только по Татьяне Владимировне и ее семье, но и по ее жилищу и всему тому, что связанно с Африкантовой.

Ирина Агибалова передумала подавать в суд на Татьяну Африкантову

Сейчас преданные поклонники бывшей звезды реалити-шоу «Дом-2» вовсю поговаривают о том, что видимо Татьяне Владимировне все-таки удалось не только разочаровать Ирину Александровну, но и сильно разозлить обычно спокойную Агибалову.

Телебабушка во всеуслышание заявила в личном инста-блоге, что не планирует больше конфликтовать с коллегой по съемочной площадке и впредь будет стараться и вовсе не высказываться в адрес ни Татьяны Владимировны, ни ее дочери Марины, которая сейчас все еще является участницей «Дома-2».


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:20

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