Собака хотела помочиться на пуанты Волочковой перед выступлением
Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о курьезном случае, который произошел перед выступлением. Она хотела сфотографироваться с собакой, но животное едва ли не помочилось на ее пуанты. Соответствующий ролик появился в социальной сети Instagram.
На кадрах видео заметно, что танцовщица разминалась на сцене перед выступлением, в то время как к ней подошел охранник с собакой на поводке. Как только Волочкова приподнялась, животное село возле ее коврика и мешочка с пуантами. Балерина едва ли успела убрать свои вещи подальше от пса, который спокойно начал справлять нужду.
В комментариях подписчики предположили, что собака сходила в туалет от счастья и радости. Нашлись и те, кто посчитал, что животному было страшно. Большую часть фанатов развеселило это видео.
На кадрах видео заметно, что танцовщица разминалась на сцене перед выступлением, в то время как к ней подошел охранник с собакой на поводке. Как только Волочкова приподнялась, животное село возле ее коврика и мешочка с пуантами. Балерина едва ли успела убрать свои вещи подальше от пса, который спокойно начал справлять нужду.
В комментариях подписчики предположили, что собака сходила в туалет от счастья и радости. Нашлись и те, кто посчитал, что животному было страшно. Большую часть фанатов развеселило это видео.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:49