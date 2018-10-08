Собака хотела помочиться на пуанты Волочковой перед выступлением

На кадрах видео заметно, что танцовщица разминалась на сцене перед выступлением, в то время как к ней подошел охранник с собакой на поводке. Как только Волочкова приподнялась, животное село возле ее коврика и мешочка с пуантами. Балерина едва ли успела убрать свои вещи подальше от пса, который спокойно начал справлять нужду.В комментариях подписчики предположили, что собака сходила в туалет от счастья и радости. Нашлись и те, кто посчитал, что животному было страшно. Большую часть фанатов развеселило это видео.