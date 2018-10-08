Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в одном из судов Москвы
В одном из судов Москвы находится взрывное устройство. Такую информацию в экстренные службы российской столицы сообщил неизвестный.
Якобы речь шла о здании Девятого арбитражного апелляционного суда. Неизвестный назвал следующий адрес: проезд Соломенной Сторожки, 12.
Более подробная информация об инциденте пока не сообщается.
Якобы речь шла о здании Девятого арбитражного апелляционного суда. Неизвестный назвал следующий адрес: проезд Соломенной Сторожки, 12.
Более подробная информация об инциденте пока не сообщается.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:06