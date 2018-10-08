Сводную сестру Меган Маркл Саманту Грант не пустили во дворец
Охранники не впустили в Кенсингтонский дворец Саманту Грант, которая рвалась на личную встречу со своей сводной сестрой, герцогиней Сассекской Меган Маркл. Темой разговора 53-летней женщины с супругой принца Гарри должно было стать обсуждение здоровья их отца.
Саманта Грант позволяет себе жёсткую критику в адрес королевской семьи на своей Twitter-странице. Более всех достаётся Меган Маркл, с которой она никогда не имела сестринских отношений, и её мужу. Беременная герцогиня старается игнорировать нападки родственницы, потому та решила добиться личной встречи. Однако охранники Кенсингтонского дворца развернули навязчивую женщину обратно, несмотря на ее оправдания о "жизненно важных делах".
Грант попросила стражей передать сводной сестре послание, запечатанное в конверте, и лишь после этого отступила. Однако после поступления прошлой зимой принцу Гарри и его на тот момент невесте письма, внутри которого находился странный белый порошком, представители службы безопасности, вероятнее всего, не станут напрямую передавать герцогине "весточку" от объявившейся родственницы.
Саманта Грант позволяет себе жёсткую критику в адрес королевской семьи на своей Twitter-странице. Более всех достаётся Меган Маркл, с которой она никогда не имела сестринских отношений, и её мужу. Беременная герцогиня старается игнорировать нападки родственницы, потому та решила добиться личной встречи. Однако охранники Кенсингтонского дворца развернули навязчивую женщину обратно, несмотря на ее оправдания о "жизненно важных делах".
Грант попросила стражей передать сводной сестре послание, запечатанное в конверте, и лишь после этого отступила. Однако после поступления прошлой зимой принцу Гарри и его на тот момент невесте письма, внутри которого находился странный белый порошком, представители службы безопасности, вероятнее всего, не станут напрямую передавать герцогине "весточку" от объявившейся родственницы.
Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:38