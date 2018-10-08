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Сводную сестру Меган Маркл Саманту Грант не пустили во дворец

Охранники не впустили в Кенсингтонский дворец Саманту Грант, которая рвалась на личную встречу со своей сводной сестрой, герцогиней Сассекской Меган Маркл. Темой разговора 53-летней женщины с супругой принца Гарри должно было стать обсуждение здоровья их отца.

Сводную сестру Меган Маркл Саманту Грант не пустили во дворец

Саманта Грант позволяет себе жёсткую критику в адрес королевской семьи на своей Twitter-странице. Более всех достаётся Меган Маркл, с которой она никогда не имела сестринских отношений, и её мужу. Беременная герцогиня старается игнорировать нападки родственницы, потому та решила добиться личной встречи. Однако охранники Кенсингтонского дворца развернули навязчивую женщину обратно, несмотря на ее оправдания о "жизненно важных делах".

Грант попросила стражей передать сводной сестре послание, запечатанное в конверте, и лишь после этого отступила. Однако после поступления прошлой зимой принцу Гарри и его на тот момент невесте письма, внутри которого находился странный белый порошком, представители службы безопасности, вероятнее всего, не станут напрямую передавать герцогине "весточку" от объявившейся родственницы.


 
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Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:38

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