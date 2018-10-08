Политолог: США не введут санкции против Индии
Российский политолог объяснил, почему США не будут вводить против Индии серьезных санкций из-за покупки российских ЗРК. При вводе ограничений Америка рискует лишиться крупнейшего партнера в Южной Азии.
Из интервью политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, данного изданию Nation News, следует, что США не выгодно сближать Индию, Индонезию или Филиппины с Россией, вводя против них санкции. Страны хотя и закупают российское оружие, но продолжают вести независимую политику.
Кроме того, у США ранее отсутствовали намерения вводить какие-либо санкции в отношении Индии. Это просто невыгодно, ведь Индия не только политический, но и крупнейший коммерческий партнер США. Америка продолжит вести многовекторную политику, поэтому, если санкции какие-то и введут, то скорее условные, нежели реальные.
Напомним, что политическая напряженность между США и Индией возникла после покупки индийцами у России ЗРК С-400 «Триумф». Вашингтон сделал предупреждение Нью-Дели, на это Бипин Рават ответил, что Индия будет вести независимую политику.
Из интервью политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, данного изданию Nation News, следует, что США не выгодно сближать Индию, Индонезию или Филиппины с Россией, вводя против них санкции. Страны хотя и закупают российское оружие, но продолжают вести независимую политику.
Кроме того, у США ранее отсутствовали намерения вводить какие-либо санкции в отношении Индии. Это просто невыгодно, ведь Индия не только политический, но и крупнейший коммерческий партнер США. Америка продолжит вести многовекторную политику, поэтому, если санкции какие-то и введут, то скорее условные, нежели реальные.
Напомним, что политическая напряженность между США и Индией возникла после покупки индийцами у России ЗРК С-400 «Триумф». Вашингтон сделал предупреждение Нью-Дели, на это Бипин Рават ответил, что Индия будет вести независимую политику.
Политика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:12