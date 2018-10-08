Американец вытряхнул кошелек и получил миллион долларов

Билет был приобретен в мае на заправке города Уилтон, куда мужчина отправлялся за мороженым. Он положил его в кошелек и забыл о нем.В начале октября владелец решил почистить портмоне от мусора, в том время как наткнулся на билет среди вырезанных рецептов их журналов. На сайте лотереи он решил посмотреть результаты, но глазам своим не поверил, поскольку совпали пять цифр из шести. В целом выигрыш составит миллион долларов. Американец окончательно убедился в выигрыше, когда увидел адрес покупки билета, ведь именно там находилась заправка.Представители лотереи поздравили мужчину с выигрышем, ведь до окончания срока действия билета оставалось чуть более трех недель. Новоиспеченный миллионер не рассказал, как потратит столь крупную сумму денег.