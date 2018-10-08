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Американец вытряхнул кошелек и получил миллион долларов

Американец, проживающий в штате Коннектикут, в своем кошельке спустя пять месяцев после его приобретения обнаружил выигрышный лотерейный билет. Счастливый талон он обнаружил случайно, встряхнув портмоне. Такой информацией делятся зарубежные СМИ.

Американец вытряхнул кошелек и получил миллион долларов

Билет был приобретен в мае на заправке города Уилтон, куда мужчина отправлялся за мороженым. Он положил его в кошелек и забыл о нем.

В начале октября владелец решил почистить портмоне от мусора, в том время как наткнулся на билет среди вырезанных рецептов их журналов. На сайте лотереи он решил посмотреть результаты, но глазам своим не поверил, поскольку совпали пять цифр из шести. В целом выигрыш составит миллион долларов. Американец окончательно убедился в выигрыше, когда увидел адрес покупки билета, ведь именно там находилась заправка.

Представители лотереи поздравили мужчину с выигрышем, ведь до окончания срока действия билета оставалось чуть более трех недель. Новоиспеченный миллионер не рассказал, как потратит столь крупную сумму денег.


 
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Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:45

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