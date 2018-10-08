Российский прокат возглавил фантастический боевик "Веном"
Фантастический боевик «Веном», где в главной роли снимался актёр Том Харди, возглавил российский кинопрокат. За минувшие выходные фильму удалось собрать 965,5 миллиона рублей.
Режиссёром фильма «Веном» является Рубен Флейшер, а помимо Тама Харди, в картине снимались Вуди Харрельсон, Риз Ахмед, Мишель Уильямс и другие. На второй строчке рейтинга располагается драма «Непрощённый» режиссера Сарика Андреасяна, картина с Дмитрием Нагиевым в главной роли пополнила за прошедшие выходные свою копилку на 82 миллиона рублей.
Замыкает тройку лидеров российского проката мелодрама «Звезда родилась», этот фильм является дебютной работой в качестве режиссёра Брэдли Купера, он же сыграл в картине главную мужскую роль, а в главной женской роли снялась Леди Гага. За свои премьерные выходные очередной ремейк голливудской классики собрал 46,8 миллиона рублей.
Режиссёром фильма «Веном» является Рубен Флейшер, а помимо Тама Харди, в картине снимались Вуди Харрельсон, Риз Ахмед, Мишель Уильямс и другие. На второй строчке рейтинга располагается драма «Непрощённый» режиссера Сарика Андреасяна, картина с Дмитрием Нагиевым в главной роли пополнила за прошедшие выходные свою копилку на 82 миллиона рублей.
Замыкает тройку лидеров российского проката мелодрама «Звезда родилась», этот фильм является дебютной работой в качестве режиссёра Брэдли Купера, он же сыграл в картине главную мужскую роль, а в главной женской роли снялась Леди Гага. За свои премьерные выходные очередной ремейк голливудской классики собрал 46,8 миллиона рублей.
Культура
Добавил: Алина Сегодня, 21:30