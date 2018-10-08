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На первых живых фото засветился новый смартфон Oppo

Новый смартфон Oppo K1 засветился на первом живом фото. Снимок был обнародован на портале Slashleaks.

На первых живых фото засветился новый смартфон Oppo

Девайс обзаведется экраном AMOLED, диагональ которого составит 6,4 дюйма, а разрешение – 2340х1080 пикселей. Кроме этого, должен присутствовать каплевидный вырез. «Сердцем» Oppo K1 выступит однокристальная система Snapdragon 660. Производитель наградит смартфон 6 ГБ оперативной памяти. Функционировать он будет под управлением ОС Android 8.1 Oreo.

Основная камера представлена двойным датчиком на 16+2 Мп. Фронтальная камера получит разрешение на 25 Мп. За автономность нового смартфона Oppo будет отвечать батарея емкости 3500 мАч. Дактилоскопический датчик на этот раз производитель расположит под экраном.

Смартфон должны анонсировать 10 октября.


 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:15

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