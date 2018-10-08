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Peugeot анонсировала выход полноприводного гибридного Peugeot 508 R

Представители Peugeot анонсировали выход полноприводной гибридной версии Peugeot 508 R. Транспортное средство поучит гибридную силовую установку.

Peugeot анонсировала выход полноприводного гибридного Peugeot 508 R

Об этом в рамках парижского автосалона рассказали представители бренда Peugeot. Пока отсутствует информация, когда у лифтбека появится такой вариант. Имеются данные, что силовая установка включает в себя 1,6-литровый мотор с турбиной, а также два электродвигателя.

Транспортное средство Peugeot 508 R сможет генерировать свыше 300 лошадиных сил. Благодаря мощному двигателю авто сможет до первой сотни ускорятся за 4,5 сек. Максимальная скорость данного автомобиля составит 250 км/час.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

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