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Илья Яббаров умоляет ведущих «Дома-2» отправить его на Сейшельские острова к возлюбленной

Эпатажный участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров по-прежнему упрашивает телеведущих проекта отправить его на Сейшельские острова.

Илья Яббаров умоляет ведущих «Дома-2» отправить его на Сейшельские острова к возлюбленной

Не секрет, что долгое время Илья Яббаров и Маргарита Ларченко не могли помириться после спешного ухода мужчины за ворота. Тем не менее, на днях участник вернулся в Периметр, однако его возлюбленную отправили на «Остров любви». Как оказалось, такое решение телеведущих «Дома-2» очень не понравилось Яббарову, и сейчас Илья умоляет организаторов телестройки отправить его на Сейшельские острова к Маргарите. Участник опубликовал в личном микроблоге пост, в котором пожаловался поклонникам на ведущих телешоу.

По словам Ильи Яббарова, руководство телестройки оставило его на Поляне для того, чтобы он наконец-таки решил все вопросы с семьей, а также определился, с кем на самом деле он хочет быть. Только вот мужчина не понимает, с чем ему определяться, ведь ему уже давно стало понятно, что хочет он быть с Маргаритой.

Яббаров также подчеркнул, что не желает лететь на Сейшельские остова на несколько дней. Якобы Илье очень тяжело даются перелеты и покидать на пару дней Поляну он не видит смысла. Ведь беременная Алена Савкина (Рапунцель-младшая) до сих пор не хочет с ним разговаривать, а до поездки в роддом еще есть практически четыре месяца.

Илья Яббаров умоляет ведущих «Дома-2» отправить его на Сейшельские острова к возлюбленной

Из рассказа Ильи Яббарова становится понятно, что он планирует в ближайшее время поговорить с Ксенией Бородиной и попросить ее до Нового года отправить его на Сейшельские острова. Так как из конкурса «Человек года 2018» мужчина выбыл, он готов покинуть Россию на ближайшие три с лишним месяца.

Также Илья Яббаров добавил, что в начале января, если его все-таки отправят на «Остров любви» к возлюбленной, он вернется в Москву, чтобы быть рядом с Аленой Савкиной (Рапунцель-младшей) и наконец решить, давать ли очередному наследнику свою фамилию или же нет.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:49

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