В США поразились маневрам МиГ-21
В США поразились тому, какие маневры умеет совершать румынский легкий истребитель МиГ-21 Lancer. Они напоминают о широком использовании приемов «рычага и штурвала». Соответствующая информация содержится в американском издании The Drive.
В Румынии имеется свыше 30 фронтовых истребителей третьего поколения МиГ-21 Lancer. Они прошли модернизацию в начале 2000-х годов.
На сегодняшний день аппараты, производившиеся в СССР на протяжении 1959-1985 годов, являются самыми распространенными среди звуковых в мире.
В Румынии имеется свыше 30 фронтовых истребителей третьего поколения МиГ-21 Lancer. Они прошли модернизацию в начале 2000-х годов.
На сегодняшний день аппараты, производившиеся в СССР на протяжении 1959-1985 годов, являются самыми распространенными среди звуковых в мире.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:50