Светлана Ходченкова восхитила фанатов снимком в джинсах и футболке

Светлана Ходченкова опубликовала черно-белое фото, на котором она запечатлена в белых джинсах и футболке такого же цвета. Также на снимке видно, что знаменитость практически без макияжа, она расположилась на диване подняв одну руку вверх, а другую опустила на пояс. Актриса решила оставить свою фотографию без комментариев, лишь поставив хэштег #fridaymood. Подписчики Светланы Ходченковой не заставили себя долго ждать и буквально засыпали актрису комплиментами.Поклонники стали писать: "Ой какая красавица", "Такое ретро фото красиво получилось!", "Без яркого макияжа Вы выглядите намного моложе", "В обычных джинсах и футболке Светлана похожа на ангела", "Сочетание красоты, простоты и нежности всегда завораживает!".