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Светлана Ходченкова восхитила фанатов снимком в джинсах и футболке

Светлана Ходченкова несколько дней назад разместила на своей страннице в Instagram фотографию в джинсах и футболке. Данный снимок привел в восторг фанатов знаменитости.

Светлана Ходченкова восхитила фанатов снимком в джинсах и футболке

Светлана Ходченкова опубликовала черно-белое фото, на котором она запечатлена в белых джинсах и футболке такого же цвета. Также на снимке видно, что знаменитость практически без макияжа, она расположилась на диване подняв одну руку вверх, а другую опустила на пояс. Актриса решила оставить свою фотографию без комментариев, лишь поставив хэштег #fridaymood. Подписчики Светланы Ходченковой не заставили себя долго ждать и буквально засыпали актрису комплиментами.

Светлана Ходченкова восхитила фанатов снимком в джинсах и футболке

Поклонники стали писать: "Ой какая красавица", "Такое ретро фото красиво получилось!", "Без яркого макияжа Вы выглядите намного моложе", "В обычных джинсах и футболке Светлана похожа на ангела", "Сочетание красоты, простоты и нежности всегда завораживает!".


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:56

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