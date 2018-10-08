Светлана Ходченкова восхитила фанатов снимком в джинсах и футболке
Светлана Ходченкова несколько дней назад разместила на своей страннице в Instagram фотографию в джинсах и футболке. Данный снимок привел в восторг фанатов знаменитости.
Светлана Ходченкова опубликовала черно-белое фото, на котором она запечатлена в белых джинсах и футболке такого же цвета. Также на снимке видно, что знаменитость практически без макияжа, она расположилась на диване подняв одну руку вверх, а другую опустила на пояс. Актриса решила оставить свою фотографию без комментариев, лишь поставив хэштег #fridaymood. Подписчики Светланы Ходченковой не заставили себя долго ждать и буквально засыпали актрису комплиментами.
Поклонники стали писать: "Ой какая красавица", "Такое ретро фото красиво получилось!", "Без яркого макияжа Вы выглядите намного моложе", "В обычных джинсах и футболке Светлана похожа на ангела", "Сочетание красоты, простоты и нежности всегда завораживает!".
Светлана Ходченкова опубликовала черно-белое фото, на котором она запечатлена в белых джинсах и футболке такого же цвета. Также на снимке видно, что знаменитость практически без макияжа, она расположилась на диване подняв одну руку вверх, а другую опустила на пояс. Актриса решила оставить свою фотографию без комментариев, лишь поставив хэштег #fridaymood. Подписчики Светланы Ходченковой не заставили себя долго ждать и буквально засыпали актрису комплиментами.
Поклонники стали писать: "Ой какая красавица", "Такое ретро фото красиво получилось!", "Без яркого макияжа Вы выглядите намного моложе", "В обычных джинсах и футболке Светлана похожа на ангела", "Сочетание красоты, простоты и нежности всегда завораживает!".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:56