Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями

Иногда возникают такие ситуации, когда автомобилисту самому необходимо проконтролировать траекторию движения машины. Однако к тому моменту рулевого колеса уже может не быть. Для такой ситуации специалисты компании Ford предусмотрели сразу две системы управления. Обе они взяты из концепции современных мобильных игр.В первом случае в ходе перевода системы управления на ручной режим пользователь сможет поворачивать, наклоняя в разные стороны смартфон. Соответствующие данные компьютерной системе передадут акселерометр и гироскоп. Второй сценарий предполагает, что на экране девайса появится отображение рулевого колеса. Посредством его поворота появится возможность управления транспортным средством.В обоих случаях в работе системы торможения поможет автопилот: машина будет замедляться или ускоряться, а пользователю нужно выбрать только траекторию движения. Эксперты предполагают, что такие манипуляции со смартфоном лучше производить на минимальной скорости.