Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями
В скором времени у владельцев смартфонов появится возможность управления автомобилями. Соответствующую технологию запатентовала компания Ford. Речь идет о транспортных средствах, лишенных рулевого колеса.
Иногда возникают такие ситуации, когда автомобилисту самому необходимо проконтролировать траекторию движения машины. Однако к тому моменту рулевого колеса уже может не быть. Для такой ситуации специалисты компании Ford предусмотрели сразу две системы управления. Обе они взяты из концепции современных мобильных игр.
В первом случае в ходе перевода системы управления на ручной режим пользователь сможет поворачивать, наклоняя в разные стороны смартфон. Соответствующие данные компьютерной системе передадут акселерометр и гироскоп. Второй сценарий предполагает, что на экране девайса появится отображение рулевого колеса. Посредством его поворота появится возможность управления транспортным средством.
В обоих случаях в работе системы торможения поможет автопилот: машина будет замедляться или ускоряться, а пользователю нужно выбрать только траекторию движения. Эксперты предполагают, что такие манипуляции со смартфоном лучше производить на минимальной скорости.
Иногда возникают такие ситуации, когда автомобилисту самому необходимо проконтролировать траекторию движения машины. Однако к тому моменту рулевого колеса уже может не быть. Для такой ситуации специалисты компании Ford предусмотрели сразу две системы управления. Обе они взяты из концепции современных мобильных игр.
В первом случае в ходе перевода системы управления на ручной режим пользователь сможет поворачивать, наклоняя в разные стороны смартфон. Соответствующие данные компьютерной системе передадут акселерометр и гироскоп. Второй сценарий предполагает, что на экране девайса появится отображение рулевого колеса. Посредством его поворота появится возможность управления транспортным средством.
В обоих случаях в работе системы торможения поможет автопилот: машина будет замедляться или ускоряться, а пользователю нужно выбрать только траекторию движения. Эксперты предполагают, что такие манипуляции со смартфоном лучше производить на минимальной скорости.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:45