АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями

В скором времени у владельцев смартфонов появится возможность управления автомобилями. Соответствующую технологию запатентовала компания Ford. Речь идет о транспортных средствах, лишенных рулевого колеса.

Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями

Иногда возникают такие ситуации, когда автомобилисту самому необходимо проконтролировать траекторию движения машины. Однако к тому моменту рулевого колеса уже может не быть. Для такой ситуации специалисты компании Ford предусмотрели сразу две системы управления. Обе они взяты из концепции современных мобильных игр.

В первом случае в ходе перевода системы управления на ручной режим пользователь сможет поворачивать, наклоняя в разные стороны смартфон. Соответствующие данные компьютерной системе передадут акселерометр и гироскоп. Второй сценарий предполагает, что на экране девайса появится отображение рулевого колеса. Посредством его поворота появится возможность управления транспортным средством.

В обоих случаях в работе системы торможения поможет автопилот: машина будет замедляться или ускоряться, а пользователю нужно выбрать только траекторию движения. Эксперты предполагают, что такие манипуляции со смартфоном лучше производить на минимальной скорости.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Средняя зарплата заключенного в России составляет
Peugeot анонсировала выход полноприводного
Дарья Пынзарь только после родов узнала, что
Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями
«Ничему Бузова не учит»: Ксения Бородина может
Жириновский рухнул на четвереньки во время
Tesla отправит фото в космос за рекомендацию
Беременная Ксения Собчак изменила свой имидж на
Учёные предупредили о ежегодном снижении у мужчин
Эксперты анонсировали рейтинг автомобилей
Исхудавшая Милана Кержакова продолжает терять вес
Ученые научились угадывать пол ребенка на 11
В октябре самым привлекательным городом для
Переход на зимнее время вывел из строя Apple
Nissan Kicks официально презентуют в Индии 18
Смартфон Huawei Mate 20 Pro с процессором Kirin
Хакер без труда взломал смартфон iPhone XS Max
Буйная истерика Саши Черно не спасла её пару от
Собака хотела помочиться на пуанты Волочковой
Модель Гаянэ Багдасарян призвала отказаться от
Сводную сестру Меган Маркл Саманту Грант не
Навка показала фото с осенней прогулки в лесу с
В Татарстане семью из шести человек пытались
Ирина Агибалова передумала подавать в суд на
Поклонники не узнали похудевшего Сергея Жукова на
Политолог: США не введут санкции против Индии
Российский проект по исследованию полярных
Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в одном
Светлана Ходченкова восхитила фанатов снимком в
В США поразились маневрам МиГ-21
Просмотреть все новости