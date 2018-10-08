Учёные предупредили о ежегодном снижении у мужчин качества спермы

К такому выводу учёные пришли, проанализировав медицинские данные 120 тысяч мужчин, лечившихся от бесплодия. Они выяснили, что число движущихся сперматозоидов в сперме исследуемых за год снижалось почти на 2%.Если данная тенденция сохранится, в будущем человечество рискует вымереть из-за невозможности продлевать свой род, предупредили эксперты.