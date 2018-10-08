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Комитет Госдумы поддержал налоговые льготы для предпенсионеров

Члены комитета Госдумы по бюджету и налогам поддержали новый законопроект о налоговых льготах, предназначенных для предпенсионеров. Нижней палате парламента рекомендовано принять этот документ. Он будет рассмотрен на заседании Госдумы 10 октября.

Комитет Госдумы поддержал налоговые льготы для предпенсионеров

Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс, в Госдуму РФ внес президент Владимир Путин. Прежде всего, они направлены на сохранение льготных категорий по имущественным налогам в ныне действующих границах пенсионного возраста.

Документ предполагает сохранение федеральных льгот по имущественным налогам, которыми на сегодняшний день пользуются пенсионеры, физические лица, соответствующий ранее озвученным условиям назначения пенсионных выплат, действующих до 31 декабря 2018 года. Граждане получат преференции по земельному налогу и налогу на имущество физлиц.


 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:23

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