Комитет Госдумы поддержал налоговые льготы для предпенсионеров

Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс, в Госдуму РФ внес президент Владимир Путин. Прежде всего, они направлены на сохранение льготных категорий по имущественным налогам в ныне действующих границах пенсионного возраста.Документ предполагает сохранение федеральных льгот по имущественным налогам, которыми на сегодняшний день пользуются пенсионеры, физические лица, соответствующий ранее озвученным условиям назначения пенсионных выплат, действующих до 31 декабря 2018 года. Граждане получат преференции по земельному налогу и налогу на имущество физлиц.