Эксперты анонсировали рейтинг автомобилей выбираемых россиянам повторно

Стоит отметить, что около 40% покупателей за новыми автомобилями возвращаются в тот дилерский центр, в котором проводилось оформление предыдущей покупки транспортного средства. На втором месте с показателем в 37% оказалась немецкая марка BMW. По заявлениям аналитиков, поклонники немецкого бренда показывают довольно высокий уровень лояльности к автомобильным салонам. За новыми автомобилями в тот же дилерский центр вернулось около 81% клиентов.Третье место досталось марке Audi. Повторными клиентами данного бренда стали около 33% покупателей. На четвёртом и пятом месте в данном ТОП расположились марки Honda и Mitsubishi, с показателями в 30% и 29%. Далее в рейтинге следуют Hyundai - 28% и Infiniti - 25%. За ними идёт марка Mazda - 24%. Бренды Chevrolet и Jeep смогли набрать по 22%. При этом Mercedes-Benz продемонстрировал показатель в 21%.