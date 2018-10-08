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Эксперты анонсировали рейтинг автомобилей выбираемых россиянам повторно

Эксперты анонсировали рейтинг авто, выбираемых россиянам повторно. На первом месте в ТОП разместилась марка Toyota. Уровень возврата в данном случае составил 53%.

Эксперты анонсировали рейтинг автомобилей выбираемых россиянам повторно

Стоит отметить, что около 40% покупателей за новыми автомобилями возвращаются в тот дилерский центр, в котором проводилось оформление предыдущей покупки транспортного средства. На втором месте с показателем в 37% оказалась немецкая марка BMW. По заявлениям аналитиков, поклонники немецкого бренда показывают довольно высокий уровень лояльности к автомобильным салонам. За новыми автомобилями в тот же дилерский центр вернулось около 81% клиентов.

Третье место досталось марке Audi. Повторными клиентами данного бренда стали около 33% покупателей. На четвёртом и пятом месте в данном ТОП расположились марки Honda и Mitsubishi, с показателями в 30% и 29%. Далее в рейтинге следуют Hyundai - 28% и Infiniti - 25%. За ними идёт марка Mazda - 24%. Бренды Chevrolet и Jeep смогли набрать по 22%. При этом Mercedes-Benz продемонстрировал показатель в 21%.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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