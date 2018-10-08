АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Инсайдер: Анджелина Джоли и Киану Ривз встречаются больше года

Ряд заокеанских массмедиа сообщает о том, что Анджелина Джоли встречается с Киану Ривз, причём уже более года. Информация основана на сведениях, предоставленных неким инсайдером, пожелавшим оставить своё имя в тайне.

Инсайдер: Анджелина Джоли и Киану Ривз встречаются больше года

Он утверждает, что Анджелина Джоли и Киану Ривз летом прошлого года отправились в совместное путешествие на один из островов Греции, и с тех пор у них начались романтические отношения. Данная новость тем более шокирующая, что в свои 54 года герой «Матрицы» никогда не был женат и прослыл «закоренелым холостяком», но, видимо, и он не устоял перед красотой и обаянием 43-летней «миссис Смит».


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Ходченкова восхитила фанатов снимком в
В США поразились маневрам МиГ-21
Илья Яббаров умоляет ведущих «Дома-2» отправить
Виктор Дробыш назвал Юрия Антонова сухим человеком
Инсайдер: Анджелина Джоли и Киану Ривз
Microsoft оснастит новый смартфон тремя гибкими
Ученые впервые получили изображение кометы 67P
Комитет Госдумы поддержал налоговые льготы для
Дмитрий Шепелев уехал на отдых после скандала с
«Яндекс» запустил сервис «Музыка» в Израиле
Google Assistant работает на 10 тысячах разных
В озере Видостерн нашли брошь и меч викингов
Смартфон OnePlus 6T появится в продаже 30 октября
Составлен ТОП-8 продуктов для защиты от инсульта
Два пассажирских самолета столкнулись в Жуковском
Марина Хлебникова не пришла на похороны
Тата Абрамсон (Блюменкранц) готова вернуться на
Ксения Бородина похвасталась, что ее дети
В Instagram появился новый способ добавления в
Уставший вид Максима Галкина вызвал беспокойство
Муж Марии Максаковой задолжал государству более
Гоген Солнцев ошеломил пользователей Сети
В Weibo появились снимки защитного стекла для
Самбурская пожелала Макгрегору скорейшего
Компания Zotye объявила цену нового кроссовера
Рустам Солнцев о побеге Риты Дакоты с
Австралиец приговорен к тюрьме за массовое
Из-за законопроекта Яровой россиянам грозит
У дочери Любови Успенской началось заражение
Leo Jonah и Izabelle Urumyants на церемонии
Просмотреть все новости