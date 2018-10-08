Инсайдер: Анджелина Джоли и Киану Ривз встречаются больше года

Он утверждает, что Анджелина Джоли и Киану Ривз летом прошлого года отправились в совместное путешествие на один из островов Греции, и с тех пор у них начались романтические отношения. Данная новость тем более шокирующая, что в свои 54 года герой «Матрицы» никогда не был женат и прослыл «закоренелым холостяком», но, видимо, и он не устоял перед красотой и обаянием 43-летней «миссис Смит».