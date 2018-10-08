Инсайдер: Анджелина Джоли и Киану Ривз встречаются больше года
Ряд заокеанских массмедиа сообщает о том, что Анджелина Джоли встречается с Киану Ривз, причём уже более года. Информация основана на сведениях, предоставленных неким инсайдером, пожелавшим оставить своё имя в тайне.
Он утверждает, что Анджелина Джоли и Киану Ривз летом прошлого года отправились в совместное путешествие на один из островов Греции, и с тех пор у них начались романтические отношения. Данная новость тем более шокирующая, что в свои 54 года герой «Матрицы» никогда не был женат и прослыл «закоренелым холостяком», но, видимо, и он не устоял перед красотой и обаянием 43-летней «миссис Смит».
Он утверждает, что Анджелина Джоли и Киану Ривз летом прошлого года отправились в совместное путешествие на один из островов Греции, и с тех пор у них начались романтические отношения. Данная новость тем более шокирующая, что в свои 54 года герой «Матрицы» никогда не был женат и прослыл «закоренелым холостяком», но, видимо, и он не устоял перед красотой и обаянием 43-летней «миссис Смит».
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:44