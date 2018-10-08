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Microsoft оснастит новый смартфон тремя гибкими экранами

Разработчики Microsoft выпускают смартфон с тремя гибкими экранами. Недавно в Сети появились подробности о новинке, включая предполагаемую дату выхода устройства. Новая информация появилась благодаря ОС Andromeda.

Microsoft оснастит новый смартфон тремя гибкими экранами

Как сообщают источники, ожидать смартфона до нового года не стоит. Производители на текущий момент занимаются тестированием новой операционной системы, в связи с чем, скорый выход устройства не представляется возможным. К такому выводу пришли пользователи Сети после обнаружения упоминания об устройстве в Microsoft Store. Опознать устройство в языковом наборе удалось благодаря подсказкам, оставленным разработчиками. Там говорится о гаджете, способном звонить, а также оснащенном гибким экраном. По некоторым сведениям, смартфон также сможет записывать звонки автоматически.

Кроме того, удалось выяснить, что помимо двух внутренних экранов, новинка будет обладать дополнительным дисплеем с внешней стороны. Говорится, что отключаться экраны будут с помощью двойного нажатия на них.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:38

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