Microsoft оснастит новый смартфон тремя гибкими экранами

Как сообщают источники, ожидать смартфона до нового года не стоит. Производители на текущий момент занимаются тестированием новой операционной системы, в связи с чем, скорый выход устройства не представляется возможным. К такому выводу пришли пользователи Сети после обнаружения упоминания об устройстве в Microsoft Store. Опознать устройство в языковом наборе удалось благодаря подсказкам, оставленным разработчиками. Там говорится о гаджете, способном звонить, а также оснащенном гибким экраном. По некоторым сведениям, смартфон также сможет записывать звонки автоматически.Кроме того, удалось выяснить, что помимо двух внутренних экранов, новинка будет обладать дополнительным дисплеем с внешней стороны. Говорится, что отключаться экраны будут с помощью двойного нажатия на них.