В октябре самым привлекательным городом для туристов оказался Санкт-Петербург
Санкт-Петербург оказался самым привлекательным городом для «октябрьских» путешествий. Об этом свидетельствуют данные сервисов по бронированию гостиничных номеров.
В этом месяце для Санкт-Петербурга туристы в среднем выделяют 5 дней своего отпуска, при этом в сутки тратят на жильё около 2,1 тысячи рублей. Вторым популярным для отдыха в октябре городом РФ оказалась Москва, где путешественники в среднем останавливаются на 3,5 суток и каждый день оставляют за услуги по предоставлению жилья 3,4 тысячи рублей.
Третье место – у Казани. Приезжие остаются тут в среднем на 4 дня и тратят в день на жильё по 1,9 тысячи рублей.
В этом месяце для Санкт-Петербурга туристы в среднем выделяют 5 дней своего отпуска, при этом в сутки тратят на жильё около 2,1 тысячи рублей. Вторым популярным для отдыха в октябре городом РФ оказалась Москва, где путешественники в среднем останавливаются на 3,5 суток и каждый день оставляют за услуги по предоставлению жилья 3,4 тысячи рублей.
Третье место – у Казани. Приезжие остаются тут в среднем на 4 дня и тратят в день на жильё по 1,9 тысячи рублей.
Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:30