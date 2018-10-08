В октябре самым привлекательным городом для туристов оказался Санкт-Петербург

В этом месяце длятуристы в среднем выделяют 5 дней своего отпуска, при этом в сутки тратят на жильё около 2,1 тысячи рублей. Вторым популярным для отдыха в октябре городом РФ оказалась, где путешественники в среднем останавливаются на 3,5 суток и каждый день оставляют за услуги по предоставлению жилья 3,4 тысячи рублей.Третье место – у. Приезжие остаются тут в среднем на 4 дня и тратят в день на жильё по 1,9 тысячи рублей.