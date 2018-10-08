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Хакер без труда взломал смартфон iPhone XS Max

Хакер заявил об успешном взломе нового смартфона компании Apple iPhone XS Max. Программист под псевдонимом qwertyuiop написал о взломе новинки на своей странице в Twitter.

Хакер без труда взломал смартфон iPhone XS Max

Хакер счел iPhone XS Max «реально крутой железякой», ведь после взлома устройства он стал пользоваться им ежедневно. На прошлой неделе другие хакеры умудрились взломать iPhone XS почти сразу после выхода смартфона в продажу.

Несмотря на положительные отзывы iPhone XS Max имеет множество дефектов. Так, одна из самых распространенных проблем заключается в присутствии бледной зеленой полосы, появляющейся после обновления операционной системы. В магазинах такие устройства принимают и меняют на рабочие iPhone XS Max. Кроме того, аппарат автоматически улучшает фотоснимки, сделанные фронтальной камерой. Отмечается, что iPhone XS Max не будет заряжаться, пока пользователь не активирует экран.

У предыдущих моделей iPhone на старте продаж тоже наблюдались разнообразные дефекты: трещины на задней панели, желтые пятна на экране, нерабочий микрофон и плохой прием сигнала.


 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:00

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