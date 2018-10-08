Два пассажирских самолета столкнулись в Жуковском

Накануне во время заруливания на место стоянки самолет компании «Икар» допустил соприкосновение с лайнером «Уральских авиалиний», у которого получил повреждения левый подкрылок и аэронавигационный фонарь.Пострадавших нет, но по факту происшествия в Московской прокуратуре по надзору за исполнению законов на воздушном транспорте было решено провести проверку.