Два пассажирских самолета столкнулись в Жуковском
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Жуковский в Подмосковье. Участниками происшествия стали лайнеры компаний «Уральские линии» и «Икар», о чем сообщает пресс-служба Московской региональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Накануне во время заруливания на место стоянки самолет компании «Икар» допустил соприкосновение с лайнером «Уральских авиалиний», у которого получил повреждения левый подкрылок и аэронавигационный фонарь.
Пострадавших нет, но по факту происшествия в Московской прокуратуре по надзору за исполнению законов на воздушном транспорте было решено провести проверку.
Накануне во время заруливания на место стоянки самолет компании «Икар» допустил соприкосновение с лайнером «Уральских авиалиний», у которого получил повреждения левый подкрылок и аэронавигационный фонарь.
Пострадавших нет, но по факту происшествия в Московской прокуратуре по надзору за исполнению законов на воздушном транспорте было решено провести проверку.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:48