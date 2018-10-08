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Два пассажирских самолета столкнулись в Жуковском

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Жуковский в Подмосковье. Участниками происшествия стали лайнеры компаний «Уральские линии» и «Икар», о чем сообщает пресс-служба Московской региональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Два пассажирских самолета столкнулись в Жуковском

Накануне во время заруливания на место стоянки самолет компании «Икар» допустил соприкосновение с лайнером «Уральских авиалиний», у которого получил повреждения левый подкрылок и аэронавигационный фонарь.

Пострадавших нет, но по факту происшествия в Московской прокуратуре по надзору за исполнению законов на воздушном транспорте было решено провести проверку.


 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:48

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