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Модель Гаянэ Багдасарян призвала отказаться от одежды

Известная модель Гаянэ Багдасарян поделилась с поклонниками откровенным снимком, на котором запечатлена в купальнике, декорированном позолоченными цепочками. Под публикацией знаменитость призвала отказаться от одежды.

Модель Гаянэ Багдасарян призвала отказаться от одежды

«Иди ко мне. Одежда — ложь. Оставь её», - подписала пост Багдасарян.

По словам поклонников, модель стала выглядеть еще более сексуальной, чем ранее. Один из фолловеров предположил, что Багдасарян знает секрет привлекательности, благодаря которому ей остается быть желанной долгие годы.

За короткий период времени публикация модели собрала огромное количество лайков. Среди подписчиков нашлись те, кто раскритиковал поклонников Багдасарян за написание комментариев пошлого характера. Сама модель никогда не вмешивается в диалоги под своими постами.


 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:45

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