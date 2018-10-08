Смартфон OnePlus 6T появится в продаже 30 октября

Смартфон OnePlus 6T разработчики наделили внушительным дисплеем и минимальными боковыми рамками. Гаджет оснащён сканером отпечатков пальцев, он встроен вовнутрь экрана. При этом производители не стали снабжать новинку традиционным разъёмом для подключения наушников, в связи с этим пользователям придётся приобретать дополнительный переходник, либо можно воспользоваться беспроводной гарнитурой.К тому же отмечается, что новое устройство наделено топовым процессором Snapdragon 845 и оперативной памятью на 8 гигабайт, а также объём встроенной памяти гаджета составит 256 гигабайт.