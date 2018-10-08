Навка показала фото с осенней прогулки в лесу с младшей дочкой

«И пусть весь мир подождет! Все остальное не имеет значения! Любимые, родные и самые лучшие! Грибы собрали», - подписала публикацию спортсменка.Подписчики назвали эту фотографию очень «уютной» и красочной. Множество комплиментов посыпалось в адрес дочери Надежды. Фолловеры отметили, что девочка растет самой настоящей красавицей. Отметим, что эта звездная семья всегда старается проводить активно выходные дни, демонстрируя приверженность к здоровому образу жизни.