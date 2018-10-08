Навка показала фото с осенней прогулки в лесу с младшей дочкой
Известная российская фигуристка Татьяна Навка показала фанатам трогательную фотографию с младшей дочерью Надеждой Песковой. Выходные олимпийская чемпионка вместе с мужем и детьми провела в лесу, собирая грибы.
«И пусть весь мир подождет! Все остальное не имеет значения! Любимые, родные и самые лучшие! Грибы собрали», - подписала публикацию спортсменка.
Подписчики назвали эту фотографию очень «уютной» и красочной. Множество комплиментов посыпалось в адрес дочери Надежды. Фолловеры отметили, что девочка растет самой настоящей красавицей. Отметим, что эта звездная семья всегда старается проводить активно выходные дни, демонстрируя приверженность к здоровому образу жизни.
«И пусть весь мир подождет! Все остальное не имеет значения! Любимые, родные и самые лучшие! Грибы собрали», - подписала публикацию спортсменка.
Подписчики назвали эту фотографию очень «уютной» и красочной. Множество комплиментов посыпалось в адрес дочери Надежды. Фолловеры отметили, что девочка растет самой настоящей красавицей. Отметим, что эта звездная семья всегда старается проводить активно выходные дни, демонстрируя приверженность к здоровому образу жизни.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:30