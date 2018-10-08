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Тата Абрамсон (Блюменкранц) готова вернуться на проект «Дом-2»

Бывшая участница скандальной телестройки «Дом-2» Тата Абрамсон (Блюменкранц) готова вернуться на телепроект для того, чтобы продолжить участие в конкурсе «Человек года 2018».

Тата Абрамсон (Блюменкранц) готова вернуться на проект «Дом-2»

Недавно в Сети появилась информация о том, что еще законная супруга Валерия Блюменкранца согласна вернуться в Периметр, чтобы принять участие в конкурсе, главным выигрышем которого является недвижимость в Москве. На данный момент многие телезрители «Дома-2» уверены, что Тата хочет возвратиться на телешоу не только за квартирой, но и за понравившемся ей молодым человеком.

Блондинка не единожды признавалась, что ей очень нравится Безус, однако, по словам Алексея, несмотря на то, что Тата ему тоже симпатична, он не готов строить с девушкой отношения. Как стало известно, молодого человека останавливает то, что у Абрамсон есть маленький ребенок, а это является очень большой ответственностью.

Алексей во всеуслышание продолжает заявлять, что ищет ту девушку, с которой сможет идти в ногу и создавать все свое с нуля. Тем не менее, Безус подчеркнул, что готов принять чужого ребенка, но для этого ему нужно по-настоящему влюбиться в его маму.

Тата Абрамсон (Блюменкранц) готова вернуться на проект «Дом-2»

На сегодняшний день участник «Дома-2» находится в отношениях с Миленой, но между влюбленными очень часто возникает недопонимание. Несколько часов назад Алексей Безус опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, в котором признался преданным поклонникам, что с годами эйфория любви все меньше и меньше просыпается в нем.

По словам Леши, он не может точно ответить своим коллегам по съемочной площадке, что ждет его с Миленой, однако он точно может сказать, что до последнего будет стараться сделать все, чтобы у этих отношений было светлое будущее. Как на слова Алексея Безуса отреагирует Тата Абрамсон пока не понятно, однако некоторые телезрители «Дома-2» уверены, что блондинка, вернувшись в Периметр, попробует добиться расположения парня.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:38

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