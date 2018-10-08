Поклонники не узнали похудевшего Сергея Жукова на новом фото

Летом Сергей Жуков перенес несколько операций. После выписки певец заметно похудел, а также изменился в лице. Фанаты подозревают, что артиста будто подменили.В комментариях к новой фотографии пользователи начали писать, что Сергей Жуков стал неузнаваемым. Некоторые предположили, что на снимке запечатлен его брат, нашлись и те, кто заявил, что солист «Руки вверх» сделал пластическую операцию. Узнав о таком ажиотаже в социальных сетях, Сергей Жуков решил обнародовать свежее фото со своей супругой Региной. Он в шутку написал, что рядом с женой изображен незнакомец.Минувшим летом во время одного из концертов артист животом ударился о часть декораций. Несмотря на боль, Сергей Жуков продолжал выступать. В результате у певца образовалась грыжа, от которой удалось избавиться только после проведения цикла операций.