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Поклонники не узнали похудевшего Сергея Жукова на новом фото

В последнее время поклонники творчества легендарной группы «Руки вверх!» перестали узнавать ее солиста Сергея Жукова. Они продолжают обсуждать теорию заговора, связанную с появлением двойника артиста.

Поклонники не узнали похудевшего Сергея Жукова на новом фото

Летом Сергей Жуков перенес несколько операций. После выписки певец заметно похудел, а также изменился в лице. Фанаты подозревают, что артиста будто подменили.

В комментариях к новой фотографии пользователи начали писать, что Сергей Жуков стал неузнаваемым. Некоторые предположили, что на снимке запечатлен его брат, нашлись и те, кто заявил, что солист «Руки вверх» сделал пластическую операцию. Узнав о таком ажиотаже в социальных сетях, Сергей Жуков решил обнародовать свежее фото со своей супругой Региной. Он в шутку написал, что рядом с женой изображен незнакомец.

Минувшим летом во время одного из концертов артист животом ударился о часть декораций. Несмотря на боль, Сергей Жуков продолжал выступать. В результате у певца образовалась грыжа, от которой удалось избавиться только после проведения цикла операций.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:15

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