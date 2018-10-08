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Российский проект по исследованию полярных областей Солнца пересматривается

Отечественный проект, целю которого является исследование Солнца при помощи двух космических аппаратов, пересматривается. Сроки начала миссии будут откорректированы Федеральной космической программой.

Российский проект по исследованию полярных областей Солнца пересматривается

Проект “Интергелиозонд” на текущий момент разрабатывается, создаются дополнительные эскизные проекты. На это повлияло изменение некоторых целей миссии. Ученые планируют, запустив одновременно 2 зонда, провести уникальное в своем роде исследование полярных областей Солнца, а также гелиосферы. Зонды, как сообщается, буду вести наблюдения скоординировано друг с другом. В связи с тем, план миссии будет отличаться от первоначального варианта, сроки также будут изменены. Ранее планировалось отправить зонды с разницей в 2 года, однако, при учете совместной работы 13 стран Европы и ряда российских институтов, принято решение провести одновременный запуск.

Результатом миссии, как сообщается, станут новые данные о взаимодействии звезды с Землей. Кроме того, впервые будут получены точные данные о полярных зонах Солнца. Совершив ряд маневров у Венеры, зонды направятся к светилу, попутно отправляя данные на Землю.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:07

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