Российский проект по исследованию полярных областей Солнца пересматривается

Проект “Интергелиозонд” на текущий момент разрабатывается, создаются дополнительные эскизные проекты. На это повлияло изменение некоторых целей миссии. Ученые планируют, запустив одновременно 2 зонда, провести уникальное в своем роде исследование полярных областей Солнца, а также гелиосферы. Зонды, как сообщается, буду вести наблюдения скоординировано друг с другом. В связи с тем, план миссии будет отличаться от первоначального варианта, сроки также будут изменены. Ранее планировалось отправить зонды с разницей в 2 года, однако, при учете совместной работы 13 стран Европы и ряда российских институтов, принято решение провести одновременный запуск.Результатом миссии, как сообщается, станут новые данные о взаимодействии звезды с Землей. Кроме того, впервые будут получены точные данные о полярных зонах Солнца. Совершив ряд маневров у Венеры, зонды направятся к светилу, попутно отправляя данные на Землю.