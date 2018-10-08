Ксения Бородина похвасталась, что ее дети объедаются черной икрой

Впрочем, Ксения указала в комментарии к снимку, что «родители иногда балуют», и черная икра вовсе не входит в ежедневное меню семьи.Более того, практически все пользователей понимают, что фото с деликатесом рекламное, и это всего лишь способ заработать деньги, в том числе и на икру детям.Однако подписчики ведущей телестройки отметили, что не стоит дразнить простых обывателей, так как одна мелкая баночка икры равна месячной зарплате многих россиян, дети которых по утрам едят простую кашу.Банку черной икры позволить купить себе может далеко не каждый россиянин, но и Ксения вряд ли платила за нее, скорее всего ее семье эти щедроты «отсыпали» в качестве бартера за рекламу.