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Ксения Бородина похвасталась, что ее дети объедаются черной икрой

Ведущая «ДОМ-2» Ксения Бородина вновь стала объектом для критики со стороны подписчиков, которым не понравилось фото, где ее дети объедаются черной икрой.

Впрочем, Ксения указала в комментарии к снимку, что «родители иногда балуют», и черная икра вовсе не входит в ежедневное меню семьи.

Ксения Бородина похвасталась, что ее дети объедаются черной икрой

Более того, практически все пользователей понимают, что фото с деликатесом рекламное, и это всего лишь способ заработать деньги, в том числе и на икру детям.

Ксения Бородина похвасталась, что ее дети объедаются черной икрой

Однако подписчики ведущей телестройки отметили, что не стоит дразнить простых обывателей, так как одна мелкая баночка икры равна месячной зарплате многих россиян, дети которых по утрам едят простую кашу.

Ксения Бородина похвасталась, что ее дети объедаются черной икрой

Банку черной икры позволить купить себе может далеко не каждый россиянин, но и Ксения вряд ли платила за нее, скорее всего ее семье эти щедроты «отсыпали» в качестве бартера за рекламу.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:29

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