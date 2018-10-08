Виктор Дробыш назвал Юрия Антонова сухим человеком

«Антонову посчастливилось встречать на творческой дороге уникальных стихотворцев, создававших настолько красивые тексты, что все песни, основанные на них, становились сами по себе признаниями в любви. От того многим и кажется, что Антонов – такой себе «вечно влюблённый» человек, хотя в реальности он иной», – поделился мнением Дробыш.

Виктор Дробыш пояснил: он не считает это качество хорошим или плохим, просто констатирует факт. Сухость характера Юрия Антонова, по мнению музыкального продюсера, заключается в его большей любви к животным, в частности к кошкам, собакам и гусям, нежели к людям. Тонкость души композитора – это стереотип, который сложился благодаря песням на его музыку, но слова-то писал не он, а поэты.