Ученые впервые получили изображение кометы 67P

К осени 2014 года аппарат, который находился на борту ракеты «Ариан 5», изменил свою цель и направился к комете Чурюмова-Герасименко. Порядка двух лет устройство собирало информацию о газовой и пылевой среде объекта. В сентябре 2016 года зонд подобрался еще ближе к небесному телу, сделав изображения, впоследствии переданные ученым для анализа. Запущенный корабль смог запечатлеть комету на расстоянии всего 28,2 километра от ее центра.Астроном Жасинт Роджер Перес занимался обработкой полученного изображения. Он соединил несколько кадров, сделанных на камеру OSIRIS в различных длинах волн. Спустя время комета приблизилась к Солнцу, поэтому из-за высокой температуры часть шлейфа просто разорвалась.