Уставший вид Максима Галкина вызвал беспокойство у подписчиков в Instagram

За личной жизнью Максима Галкина посредством социальной сети Instagram наблюдает более четырех миллионов человек. Каждая публикация знаменитого юмориста тщательно изучается его подписчикам. Несколько часов назад супруг Аллы Пугачевой разместил новый пост в комментарии, к которому написал: "Всем удачной недели!". Но подписчики знаменитости обратили внимание не на слова, а на его уставший вид.Поклонники Максима Галкина начали писать ему в ответ пожелания и различные комплименты. Некоторые решили, что прошедшая неделя для артиста была неудачной и по этой причине на фото он получился весьма уставшим. Всего за несколько часов с момента публикации снимок супруга Аллы Пугачевой собрал более 110 тысяч лайков.