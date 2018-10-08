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«Яндекс» запустил сервис «Музыка» в Израиле

В Израиле начал функционировать сервис «Яндекс.Музыка». Он доступен для пользователей мобильных платформ iOS и Android. Такая информация появилась в понедельник, 8 октября.

«Яндекс» запустил сервис «Музыка» в Израиле

Каталог сервиса содержит множество известных исполнителей из Израиля. Речь идет о Omer Adam, Eden Ben Zaken и Static & Ben El Tavori. Каждый день на главной странице обновляется чарт с треками, популярными в стране. Кроме этого, создаются плейлисты с понравившейся пользователям музыкой. Дорожки юзеры могут сохранять и слушать в режиме оффлайн. Сообщается, что в будущем интерфейс «Яндекс.Музыки» переведут на иврит, а пока доступны только русский и английские языки.

Разработчики поспешили напомнить, что сервис способен подобрать самые различные композиции абсолютно на любой вкус. Плейлисты составляются на основе рекомендаций. Система фиксирует, какие треки предпочитает слушать пользователь, каким он ставит «лайки», а какие и вовсе пропускает. Чем чаще запускается сервис, тем точнее будут рекомендации. Также юзеры могут попробовать функцию распознавания треков. Например, кто-то услышал какую-то песню в кафе или на улице, но не знает ее названия. В этом помогут разобраться алгоритм, работающий на основе нейросетей.


 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:15

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