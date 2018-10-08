В озере Видостерн нашли брошь и меч викингов возрастом около 1500 лет

Меч с ножнами, изготовленными из кожи и дерева, обнаружила восьмилетняя девочка со своим отцом Энди Ванечеком. Он размещал буи вблизи своего дома для предупреждения проплывающих мимо лодок о низком опасном уровне воды. Дело в том, что озеро Видостерн обмелело в результате сильной летней жары, и это обстоятельство позволило обнаружить древнее оружие. Его длина достигает 85 см. Найденный артефакт Ванечек передал археологам в музей, находящийся в городе Йёнчёпинг. Согласно предварительным оценкам, оружие сделали в железном веке. Принято считать, что этот период в Северной Европе длился с 500 года до н.э. по 800 год н.э. Возраст меча составляет примерно 1000-1500 лет, и дальнейший анализ позволит установить этот показатель более точно.Группа археологов продолжила поиски в озере. В итоге они обнаружили ряд прочих древних артефактов, включая брошь. Перед тем, как оружие выставят в музее, оно должно пройти реставрацию, а также обработку защитными веществами.