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Гоген Солнцев ошеломил пользователей Сети фотографией своей «прелестной крошки»

Экс-звезда прославленного реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев в очередной раз шокировал интернет-пользователей своей малопонятной шуткой.

Гоген Солнцев ошеломил пользователей Сети фотографией своей «прелестной крошки»

Недавно Гоген Солнцев опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram свежую фотографию, на которой он запечатлен со своей «прелестной крошкой». Именно так телезнаменитость прозвал фигурку с изображением ребенка в восточном платье.

Стоит отметить, что данная фотопубликация бывшего участника «Дома-2» шокировала абсолютно всех пользователей, так как Гоген прекратил выкладывать в Сеть снимки со своей пожилой супругой Екатериной Терешкович. Многие фолловеры уверены, что шоумен намеренно ради пиара женился на пенсионерке. Некоторые антифанаты звездного семейства Солнцева и Терешкович и вовсе предполагают, что он не публикует в соцсетях фото с супругой только потому, что женщина на самом деле умерла после недавней пластической операции.

Также внимательные пользователи Сети подметили, что несмотря на заявления Солнцева о том, что он тоже лег под нож хирурга, на свежей фотографии Гоген выглядит обычно. Разве только кудри телезнаменитости стали чуточку длиннее, но это уж точно не заслуга пластического хирурга.

Гоген Солнцев ошеломил пользователей Сети фотографией своей «прелестной крошки»

Заметим, что даже преданные поклонники Гогена Солнцева не оценили его свежего снимка. Один за другим фанаты принялись снова забрасывать шоумена вопросами о судьбе 63-летней Екатерины Терешкович, ведь пенсионерка пропала из виду в конце лета.

«Солнцев, ты куда свою бабулю спрятал? Неужели она уже на тот свет отправилась? Кажется такая уж шустрая была», «Гоген, прекращайте уже держать все в секрете! Куда жену-красавицу свою дел? Колись», «А где Катюшка подевалась-то? Как проходит восстановление после пластических операций?» - продолжают интересоваться в Сети.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:10

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