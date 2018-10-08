Самбурская пожелала Макгрегору скорейшего выздоровления после боя с Нурмагомедовым
Известная актриса и телеведущая Настасья Самбурская пожелала Конору Макгрегору скорейшего выздоровления после вчерашнего боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Удача повернулась не в сторону ирландского спортсмена.
Самый ожидаемый бой года завершился в Лас-Вегасе. Сценарий здесь был вполне логичный: в четвертом по счету раунде уроженец Дагестана едва ли не удушил Конора Макгрегора. Мнения публики по поводу боя являются разными. К слову, одни звезды встали на сторону Нурмагомедова, а другие решили поддержать Макгрегора, включая и Настасью Самбурскую.
На своей официальной странице в социальной сети Instagram артистка обнародовала забавный коллаж. К торсу Конора Макгрегора она посредством фоторедактора приставила свою голову. Таким образом, Самбурская хотела выразить признание ирландскому спортсмену.
Под данным постом появились самые неоднозначные комментарии. Некоторые подписчики не разделяли позицию актрисы, но нашлись и те, кто поддержал ее.
Ранее Макгрегор выразил желание провести бой-реванш.
«Выздоравливай мой мальчик! Надеюсь, тебе не сильно досталось. С любовью, Настасья из России!!!» - подписала публикацию звезда «Универа».
Самый ожидаемый бой года завершился в Лас-Вегасе. Сценарий здесь был вполне логичный: в четвертом по счету раунде уроженец Дагестана едва ли не удушил Конора Макгрегора. Мнения публики по поводу боя являются разными. К слову, одни звезды встали на сторону Нурмагомедова, а другие решили поддержать Макгрегора, включая и Настасью Самбурскую.
На своей официальной странице в социальной сети Instagram артистка обнародовала забавный коллаж. К торсу Конора Макгрегора она посредством фоторедактора приставила свою голову. Таким образом, Самбурская хотела выразить признание ирландскому спортсмену.
Под данным постом появились самые неоднозначные комментарии. Некоторые подписчики не разделяли позицию актрисы, но нашлись и те, кто поддержал ее.
Ранее Макгрегор выразил желание провести бой-реванш.