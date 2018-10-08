Марина Хлебникова не пришла на похороны гражданского мужа из-за нервного срыва

Вместо Марины Хлебниковой на звонки отвечает её подруга. Она рассказала, что у 52-летней вокалистки ранее были выявлены проблемы со здоровьем, а из-за стресса, связанного со смертью гражданского мужа, они обострились.Знакомые пары отмечают, что они были счастливы вместе, а Антон Логинов влюбился в певицу, как только её увидел. В какой-то момент гражданские супруги разошлись, Марина Хлебникова стала женой бизнесмена, от него родила дочь, но после расставания она снова сошлась с первым мужем, который поддержал возлюбленную в нелёгкое для неё время.