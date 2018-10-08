В Instagram появился новый способ добавления в друзья

Дополнение Nametag меняется в зависимости от предпочтений пользователя, выбирается цвет, эмодзи, наклейки, а также фото пользователя, которое будет представлять его незнакомцу. После настройки метку можно отправить любому зарегистрированному в сети человеку, с которым есть желание познакомиться и подружиться. Впрочем, Nametag не навязывается и будет открыт адресату лишь в случае его согласия. После открытия, получатель может просканировать “посылку” и узнать определенную информацию об отправителе.Некоторые источники говорят о том, что другие социальные сети или мессенджеры могут быть использованы для отправки Nametag. Функция располагается в правом верхнем углу меню.