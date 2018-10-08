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Муж Марии Максаковой задолжал государству более 100 тысяч рублей

Мужем Марии Максаковой стал Далхат Халаев, которому оперная певица подарила квартиру в центре столицы. Спустя несколько месяцев после свадьбы супруг исполнительницы продал жильё и уехал в неизвестном направлении, а после выяснилось, что он задолжал государству более 100 тысяч рублей.

Муж Марии Максаковой задолжал государству более 100 тысяч рублей

О Далхате Халаеве практически нет никакой информации, его страницы в социальных сетях ничего не рассказывают. Известно лишь то, что новый супруг Марии Максаковой родился в обычной семье в Кабардино-Балкарской Республике. Также из открытых источников судебных приставов стало известно, что Далхат Халаев задолжал государству более 100 тысяч рублей, поскольку значится как злостный неплательщик штрафов.

Муж Марии Максаковой задолжал государству более 100 тысяч рублей

Сейчас стало известно, что Мария Максакова подала в суд на своего нового мужа, потребовав вернуть ей квартиру. Ответчиком по делу стал Далхат Халаев и Мурат Мержоев, который якобы купил жилье. Также известно, что у оперной певицы есть определенные трудности с этим делом, поскольку она сейчас проживает на Украине, а дело рассматривается в России.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:15

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