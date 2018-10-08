В Weibo появились снимки защитного стекла для смартфона Xiaomi Mi Mix 3

Из фото видно, что экран обладает тонкими рамками, на нём отсутствуют вырезы и «подбородок». В Xiaomi Mi Mix 3 камеры вынесли в выдвигающийся модуль. Модель оснащается шестидюймовым дисплеем (разрешение 2960x1440 пикселей). Соотношение сторон составляет 18,5:9. В устройстве имеется фронтальная камера на 23 Мп, тройная основная камера до 40 Мп. В устройстве аппаратную основу представляет процессор версии Qualcomm Snapdragon 845. ОЗУ составляет 6/8 ГБ, ПЗУ - 64/256 ГБВнутри экрана Xiaomi Mi Mix 3 находится сканер отпечатков пальцев. Для рынка Китая базовая цена нового смартфона составляет 38 000 рублей. Новая модель официально дебютирует 15 октября текущего года.