В Weibo появились снимки защитного стекла для смартфона Xiaomi Mi Mix 3
В Сети Weibo выложили снимки защитного стекла для смартфона версии Xiaomi Mi Mix 3, который уже готовят к выпуску, однако не представили ещё официально. Они опубликованы профильным ресурсом SlashLeaks, который специализируется на сборе различных информационных утечек.
Из фото видно, что экран обладает тонкими рамками, на нём отсутствуют вырезы и «подбородок». В Xiaomi Mi Mix 3 камеры вынесли в выдвигающийся модуль. Модель оснащается шестидюймовым дисплеем (разрешение 2960x1440 пикселей). Соотношение сторон составляет 18,5:9. В устройстве имеется фронтальная камера на 23 Мп, тройная основная камера до 40 Мп. В устройстве аппаратную основу представляет процессор версии Qualcomm Snapdragon 845. ОЗУ составляет 6/8 ГБ, ПЗУ - 64/256 ГБ
Внутри экрана Xiaomi Mi Mix 3 находится сканер отпечатков пальцев. Для рынка Китая базовая цена нового смартфона составляет 38 000 рублей. Новая модель официально дебютирует 15 октября текущего года.
Из фото видно, что экран обладает тонкими рамками, на нём отсутствуют вырезы и «подбородок». В Xiaomi Mi Mix 3 камеры вынесли в выдвигающийся модуль. Модель оснащается шестидюймовым дисплеем (разрешение 2960x1440 пикселей). Соотношение сторон составляет 18,5:9. В устройстве имеется фронтальная камера на 23 Мп, тройная основная камера до 40 Мп. В устройстве аппаратную основу представляет процессор версии Qualcomm Snapdragon 845. ОЗУ составляет 6/8 ГБ, ПЗУ - 64/256 ГБ
Внутри экрана Xiaomi Mi Mix 3 находится сканер отпечатков пальцев. Для рынка Китая базовая цена нового смартфона составляет 38 000 рублей. Новая модель официально дебютирует 15 октября текущего года.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:05