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В Weibo появились снимки защитного стекла для смартфона Xiaomi Mi Mix 3

В Сети Weibo выложили снимки защитного стекла для смартфона версии Xiaomi Mi Mix 3, который уже готовят к выпуску, однако не представили ещё официально. Они опубликованы профильным ресурсом SlashLeaks, который специализируется на сборе различных информационных утечек.

В Weibo появились снимки защитного стекла для смартфона Xiaomi Mi Mix 3

Из фото видно, что экран обладает тонкими рамками, на нём отсутствуют вырезы и «подбородок». В Xiaomi Mi Mix 3 камеры вынесли в выдвигающийся модуль. Модель оснащается шестидюймовым дисплеем (разрешение 2960x1440 пикселей). Соотношение сторон составляет 18,5:9. В устройстве имеется фронтальная камера на 23 Мп, тройная основная камера до 40 Мп. В устройстве аппаратную основу представляет процессор версии Qualcomm Snapdragon 845. ОЗУ составляет 6/8 ГБ, ПЗУ - 64/256 ГБ

Внутри экрана Xiaomi Mi Mix 3 находится сканер отпечатков пальцев. Для рынка Китая базовая цена нового смартфона составляет 38 000 рублей. Новая модель официально дебютирует 15 октября текущего года.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:05

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