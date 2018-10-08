Из-за законопроекта Яровой россиянам грозит продовольственный кризис
Из-за законопроекта Ирины Яровой россиянам грозит продовольственный кризис. О дефиците основных продуктов, который может возникнуть по выходным дням, заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Из АКОРТ в нижнюю палату парламента, а также в правительство было направлено официальное предостережение.
В документах отмечается, что проект Яровой предусматривает запрет торговым сетям на заключение договоров о возврате непроданного по истечению срока годности товара. В связи с этим владельцы торговых сетей, не имеющие возможности вернуть непроданный товар, будут делать заказы меньшего объема. А поскольку в пятницу заказы делают на три дня вперед, то есть большая вероятность, что к воскресенью прилавки магазинов останутся пустыми, волнуются эксперты АКОРТ.
Из АКОРТ в нижнюю палату парламента, а также в правительство было направлено официальное предостережение.
В документах отмечается, что проект Яровой предусматривает запрет торговым сетям на заключение договоров о возврате непроданного по истечению срока годности товара. В связи с этим владельцы торговых сетей, не имеющие возможности вернуть непроданный товар, будут делать заказы меньшего объема. А поскольку в пятницу заказы делают на три дня вперед, то есть большая вероятность, что к воскресенью прилавки магазинов останутся пустыми, волнуются эксперты АКОРТ.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:30