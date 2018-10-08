Из-за законопроекта Яровой россиянам грозит продовольственный кризис

Из АКОРТ в нижнюю палату парламента, а также в правительство было направлено официальное предостережение.В документах отмечается, что проект Яровой предусматривает запрет торговым сетям на заключение договоров о возврате непроданного по истечению срока годности товара. В связи с этим владельцы торговых сетей, не имеющие возможности вернуть непроданный товар, будут делать заказы меньшего объема. А поскольку в пятницу заказы делают на три дня вперед, то есть большая вероятность, что к воскресенью прилавки магазинов останутся пустыми, волнуются эксперты АКОРТ.