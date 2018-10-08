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Компания Zotye объявила цену нового кроссовера T600

Zotye объявили цены на кроссовер нового поколения T600. Десятого октября этого года авто появятся у официальных дилеров.

Компания Zotye объявила цену нового кроссовера T600

Автомобиль подвергся ряду серьезных изменений, среди которых переработанные фары, измененные бампера, а также более массивная радиаторная решетка и, так называемая, парящая крыша. Задние фонари объединили вставкой LED, которая будет повторять стоп-сигнал. Габариты автомобиля также изменились: длина составляет 4,69 м, ширина 1,89 м, а высота 1, 69 м. Машина оснащена мотором объемом 1,5 либо 1,8 литров с мощностью 162 и 177 л.с. соответственно. При этом первый из них будет оснащен автоматической коробкой передач на 6 ступеней, а второй – роботизированной 7-ми ступенчатой. В салоне авто будет сенсорный монитор с системой контроля климата, а также виртуальная панель и мультимедийный комплекс.

Стоимость новинки составит порядка 776 000 рублей в Китае. Максимальная же комплектация обойдется автолюбителям в 1 357 000 рублей. Когда автомобиль будет доступен на отечественном рынке, неизвестно.


 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:55

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