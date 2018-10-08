Leo Jonah и Izabelle Urumyants на церемонии Russian Music Box 2018 в Москве

Организаторам удалось создать эффектное шоу, поражающее оригинальными декорациями, яркими костюмами и, конечно же, зажигательными исполнителями. В этот день можно было услышать песни, находящиеся на вершинах хит-парада. Мероприятие провели под лозунгом #Приглашенными стали известные звезды столичного шоу-бизнеса, а также было немало заграничных гостей. Из столицы Великобритании, нас посетила Izabelle Urumyants, популярный продюсер и общественный деятель, девушка являлась особым гостем на мероприятии. Сопровождал ее Leo Jonah, певец и топ-модель, широко известный в мире современной моды.Изабель Урумянц работала с такими знаменитостями, как Анастасия Стоцкая, продюсировала для нее проект в Кремле «Два Кольца», а также Благотворительный концерт «Танец Судьбы» с Евгением Смирновым, организованный в ресторане Максима Фадеева. На конкурсе красоты Miss USSR UK/Monaco Изабель сотрудничала с Ириной Дубцовой, Викторией Боней, Ольгой Бузовой, Джиганом и тд.Еще одним известным проектом Urumyants является продюсирование исполнителя Карен Туз, одна из крайних работ реп-певца #НеЗлитеБородатого. В планах Изабель создание совместной коллаборации репера и группы Minus Gravity.Leo Jonah, модель из Британии, входящий в список популярнейших моделей мира. Парень, с врожденным альбинизмом появился на свет в темнокожей семье. И был подвергнут негативному давлению со стороны общества. Но это не помешало ему занять положение в верхушке модельного бизнеса и появится в таких изданиях, как Vogue и Hunger. Зная, как тяжело может быть людям, с врожденным рецессивно-наследуемым отсутствиемпигмента меланина, Лео в свободное от работы время помогает детям с подобным отклонением, а также морально поддерживает их родителей.Лео и Изабель охотно дали интервью, в которых рассказывали о совместной работе, первом знакомстве и хороших впечатлениях о церемонии Russian Music Box. Лео поведал о первой встрече - «Мы встретились на закрытой вечеринке. Изабель известна не только у вас в России, в Лондоне у нее безупречная репутация настоящего профессионала. Я рад, что мы познакомились и начали работать над совместным проектом».