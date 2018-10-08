Leo Jonah и Izabelle Urumyants на церемонии Russian Music Box 2018 в Москве
В осенней столице прошло одно из знаменательных событий в мире музыки. 30 сентября в Crocus City Hall были вручены награды телеканала Russian Music Box. Шоу впечатлило всех гостей, посетивших это мероприятие, пишет издание «Соловей.Инфо».
Организаторам удалось создать эффектное шоу, поражающее оригинальными декорациями, яркими костюмами и, конечно же, зажигательными исполнителями. В этот день можно было услышать песни, находящиеся на вершинах хит-парада. Мероприятие провели под лозунгом #НАВОЛНЕМУЗЫКИ.
Приглашенными стали известные звезды столичного шоу-бизнеса, а также было немало заграничных гостей. Из столицы Великобритании, нас посетила Izabelle Urumyants, популярный продюсер и общественный деятель, девушка являлась особым гостем на мероприятии. Сопровождал ее Leo Jonah, певец и топ-модель, широко известный в мире современной моды.
Изабель Урумянц работала с такими знаменитостями, как Анастасия Стоцкая, продюсировала для нее проект в Кремле «Два Кольца», а также Благотворительный концерт «Танец Судьбы» с Евгением Смирновым, организованный в ресторане Максима Фадеева. На конкурсе красоты Miss USSR UK/Monaco Изабель сотрудничала с Ириной Дубцовой, Викторией Боней, Ольгой Бузовой, Джиганом и тд.
Еще одним известным проектом Urumyants является продюсирование исполнителя Карен Туз, одна из крайних работ реп-певца #НеЗлитеБородатого. В планах Изабель создание совместной коллаборации репера и группы Minus Gravity.
Leo Jonah, модель из Британии, входящий в список популярнейших моделей мира. Парень, с врожденным альбинизмом появился на свет в темнокожей семье. И был подвергнут негативному давлению со стороны общества. Но это не помешало ему занять положение в верхушке модельного бизнеса и появится в таких изданиях, как Vogue и Hunger. Зная, как тяжело может быть людям, с врожденным рецессивно-наследуемым отсутствием
пигмента меланина, Лео в свободное от работы время помогает детям с подобным отклонением, а также морально поддерживает их родителей.
Лео и Изабель охотно дали интервью, в которых рассказывали о совместной работе, первом знакомстве и хороших впечатлениях о церемонии Russian Music Box. Лео поведал о первой встрече - «Мы встретились на закрытой вечеринке. Изабель известна не только у вас в России, в Лондоне у нее безупречная репутация настоящего профессионала. Я рад, что мы познакомились и начали работать над совместным проектом».
Организаторам удалось создать эффектное шоу, поражающее оригинальными декорациями, яркими костюмами и, конечно же, зажигательными исполнителями. В этот день можно было услышать песни, находящиеся на вершинах хит-парада. Мероприятие провели под лозунгом #НАВОЛНЕМУЗЫКИ.
Приглашенными стали известные звезды столичного шоу-бизнеса, а также было немало заграничных гостей. Из столицы Великобритании, нас посетила Izabelle Urumyants, популярный продюсер и общественный деятель, девушка являлась особым гостем на мероприятии. Сопровождал ее Leo Jonah, певец и топ-модель, широко известный в мире современной моды.
Изабель Урумянц работала с такими знаменитостями, как Анастасия Стоцкая, продюсировала для нее проект в Кремле «Два Кольца», а также Благотворительный концерт «Танец Судьбы» с Евгением Смирновым, организованный в ресторане Максима Фадеева. На конкурсе красоты Miss USSR UK/Monaco Изабель сотрудничала с Ириной Дубцовой, Викторией Боней, Ольгой Бузовой, Джиганом и тд.
Еще одним известным проектом Urumyants является продюсирование исполнителя Карен Туз, одна из крайних работ реп-певца #НеЗлитеБородатого. В планах Изабель создание совместной коллаборации репера и группы Minus Gravity.
Leo Jonah, модель из Британии, входящий в список популярнейших моделей мира. Парень, с врожденным альбинизмом появился на свет в темнокожей семье. И был подвергнут негативному давлению со стороны общества. Но это не помешало ему занять положение в верхушке модельного бизнеса и появится в таких изданиях, как Vogue и Hunger. Зная, как тяжело может быть людям, с врожденным рецессивно-наследуемым отсутствием
пигмента меланина, Лео в свободное от работы время помогает детям с подобным отклонением, а также морально поддерживает их родителей.
Лео и Изабель охотно дали интервью, в которых рассказывали о совместной работе, первом знакомстве и хороших впечатлениях о церемонии Russian Music Box. Лео поведал о первой встрече - «Мы встретились на закрытой вечеринке. Изабель известна не только у вас в России, в Лондоне у нее безупречная репутация настоящего профессионала. Я рад, что мы познакомились и начали работать над совместным проектом».
ШоуБиз
Добавил: Роман Сегодня, 10:20