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Австралиец приговорен к тюрьме за массовое убийство пчел

47-летний садовод из Австралии приговорен к тюремному заключению, а также крупному денежному штрафу из-за убийства пчел. Австралиец собирается обжаловать обвинение в преднамеренном массовом убийстве насекомых.

Австралиец приговорен к тюрьме за массовое убийство пчел

Владелец фруктовой плантации, не желая терпеть порчу его фруктов насекомыми, воспользовался особыми пестицидами. Опрыскав ими деревья, садовод стал виновником смерти огромного количество насекомых. Как сообщается, пчелы из 50 колоний, принадлежавших местным жителям, погибли в результате данного поступка. Суд постановил, что австралиец, будучи профессиональным садоводом, прекрасно понимал, к чему может привести опрыскивание. Ущерб, нанесенный владельцам пчел, оказался весьма крупным, в связи с чем, виновнику придется выплатить штраф, равный 20 000 евро, а также отбыть тюремный срок.

Не смотря на достаточно серьезное обвинение, мужчина намерен оспорить решение суда. В связи с тем, что большое количестве меда в близлежащей местности также было отравлено, обжаловать приговор может быть проблематично.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:40

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