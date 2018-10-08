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Шэрон Стоун больше не скрывает своего молодого любовника Анджело Баффа

Актриса Шэрон Стоун перестала прятать от публики своего 40-летнего итальянского любовника Анджело Баффа. Звездную пару могли увидеть отдыхающие туристы на острове Майорка, где Шэрон Стоун и Анджело Баффа даже не пытались прятаться от вездесущих папарацци.

Шэрон Стоун больше не скрывает своего молодого любовника Анджело Баффа

Впервые в обществе Анджело Баффа актрису увидели в январе нынешнего года, когда они выходили из кинотеатра. Позже они появились вместе в Майами, но в тот момент пара старалась не привлекать к себе внимание. Свой 60-летний юбилей Шэрон Стоун аналогичным образом встретила вместе с Анджело.

В прошлом Шэрон Стоун всегда подбирала себе партнеров более молодых, чем она. Так, одним из последних бойфрендов актрисы стал аргентинский бизнесмен Мартин Мика. Он был на 22 года младше Шэрон Стоун, а роман с ним продлился с 2012 по 2013. Пока нельзя сказать является новый роман мимолетным увлечением или нечто более серьезным. Сама кинознаменитость публично свои отношения обсуждать отказывается.


 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:00

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