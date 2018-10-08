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Ученые назвали лучшие продукты для профилактики артрита

Ученые составили список продуктов, которые необходимо употреблять при самой распространенной форме артрита — остеоартрозе. Список вобрал в себя множество видов овощей, мяса и круп, но специалисты отметили, что не стоит пренебрегать физическими тренировками и поддержанием нормального веса.

Ученые назвали лучшие продукты для профилактики артрита

Снизить негативное влияние воспалительных процессов в суставах помогут чеснок, лук, спаржа и топинамбур. Эти культуры богаты большим количеством пребиотиков. С другой стороны, не менее эффективными оказались йогурты, сыры, творог, маринованные овощи и квашеная капуста. Все эти продукты содержат в себе полезные бактерии.

На обед стоит есть овсянку, в которую можно добавить орехи. Употребление жирной рыбы, богатой ненасыщенными жирными кислотами Омега-3, поможет уменьшить боль в проблемных суставах. Кроме того, ученые рекомендуют обратить внимание на говядину, баранину и жирное молоко.


 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:21

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