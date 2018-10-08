Ученые назвали лучшие продукты для профилактики артрита
Ученые составили список продуктов, которые необходимо употреблять при самой распространенной форме артрита — остеоартрозе. Список вобрал в себя множество видов овощей, мяса и круп, но специалисты отметили, что не стоит пренебрегать физическими тренировками и поддержанием нормального веса.
Снизить негативное влияние воспалительных процессов в суставах помогут чеснок, лук, спаржа и топинамбур. Эти культуры богаты большим количеством пребиотиков. С другой стороны, не менее эффективными оказались йогурты, сыры, творог, маринованные овощи и квашеная капуста. Все эти продукты содержат в себе полезные бактерии.
На обед стоит есть овсянку, в которую можно добавить орехи. Употребление жирной рыбы, богатой ненасыщенными жирными кислотами Омега-3, поможет уменьшить боль в проблемных суставах. Кроме того, ученые рекомендуют обратить внимание на говядину, баранину и жирное молоко.
Снизить негативное влияние воспалительных процессов в суставах помогут чеснок, лук, спаржа и топинамбур. Эти культуры богаты большим количеством пребиотиков. С другой стороны, не менее эффективными оказались йогурты, сыры, творог, маринованные овощи и квашеная капуста. Все эти продукты содержат в себе полезные бактерии.
На обед стоит есть овсянку, в которую можно добавить орехи. Употребление жирной рыбы, богатой ненасыщенными жирными кислотами Омега-3, поможет уменьшить боль в проблемных суставах. Кроме того, ученые рекомендуют обратить внимание на говядину, баранину и жирное молоко.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:21