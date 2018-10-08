Эксперт заметил опасную уязвимость в macОS

По словам Рида, система безопасности macOS проверяет новые файлы и программы, которые владелец загружает на устройство с любого носителя или из интернета. Однако установленные программы автоматически переносятся в список достоверных, в связи с чем, если и подвергаются проверке, то достаточно редко. Исследователь утверждает, что внедрить вредоносную программу в существующее приложение достаточно просто, достаточно лишь слегка поправить ее код. Хуже всего, по словам Рида, то, что разработчики могут даже не знать о такой существенной уязвимости их ОС.Эксперт утверждает, что единственным способом исправить уязвимость, являются действия разработчиков, лишь они могут предоставить пользователям больше защиты. Одним из решений проблемы Рид называет более частые проверки системы, в особенности уже имеющихся приложений.