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В Непале Дима Билан рискнул жизнью ради незнакомой англичанки

Во время экстремального отдыха в Непале российский певец Дима Билан рискнул жизнью и спас англичанку. При прохождении порога девушка выпала из лодки в бурную реку, но ее успели вытащить из воды, о чем певец сообщил у себя в Instagram.

В Непале Дима Билан рискнул жизнью ради незнакомой англичанки

Музыкант объяснил, что он и еще несколько человек совершали переправу через реку Тришули. Всего спуск длился два часа и при прохождении одного из самых опасных порогов из лодки выпала англичанка, но ее поймали.

По всей видимости, Дима Билан сыграл в спасательной операции не последнюю роль. Его одежда насквозь промокла, но артист сохранил бодрость духа. О своем отпуске и намерении посетить Непал, а также лекцию Далай Ламы Билан сообщал ранее.


 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:30

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