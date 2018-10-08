В Непале Дима Билан рискнул жизнью ради незнакомой англичанки
Во время экстремального отдыха в Непале российский певец Дима Билан рискнул жизнью и спас англичанку. При прохождении порога девушка выпала из лодки в бурную реку, но ее успели вытащить из воды, о чем певец сообщил у себя в Instagram.
Музыкант объяснил, что он и еще несколько человек совершали переправу через реку Тришули. Всего спуск длился два часа и при прохождении одного из самых опасных порогов из лодки выпала англичанка, но ее поймали.
По всей видимости, Дима Билан сыграл в спасательной операции не последнюю роль. Его одежда насквозь промокла, но артист сохранил бодрость духа. О своем отпуске и намерении посетить Непал, а также лекцию Далай Ламы Билан сообщал ранее.
Музыкант объяснил, что он и еще несколько человек совершали переправу через реку Тришули. Всего спуск длился два часа и при прохождении одного из самых опасных порогов из лодки выпала англичанка, но ее поймали.
По всей видимости, Дима Билан сыграл в спасательной операции не последнюю роль. Его одежда насквозь промокла, но артист сохранил бодрость духа. О своем отпуске и намерении посетить Непал, а также лекцию Далай Ламы Билан сообщал ранее.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:30